Dokumentarfilm "Waterproof" – Starkes Filmdebüt über die erste Klempnerin Jordaniens

Hauptinhalt

Frauen in muslimischen Ländern dürfen nichts – so das gängige Klischee. Damit will die Doku "Waterproof" der Görlitzerin Daniela König nun aufräumen. Sie porträtiert eine Gruppe von selbstbewussten und emanzipierten Frauen, die in Jordanien die ersten Klempnerinnen sind.

von Ann-Kathrin Canjé, MDR KULTUR