Die Lösung kann so einfach sein. Um die an Überbevölkerung und Ressourcenmangel leidende Welt zu retten, erfinden norwegische Wissenschaftler eine schmerzfreie Methode, mit der Menschen in winzige Wesen verwandelt werden, die wenig Platz benötigen und sehr wenig von allem verbrauchen. Durchschnittsbürger Paul (Matt Damon) lässt sich darauf ein und findet sich in einer kleinen, scheinbar heilen Welt wieder, dem "Leisureland".

Matt Damon und Christoph Waltz mit einer, in ihrer Miniaturwelt, überdimensionalen Rose. Bildrechte: Paramount Pictures Germany

Merkwürdigerweise verzichtet Regisseur Alexander Payne ("Sideways", "Nebraska") darauf, den reizvollen und komischen Gegensatz zwischen Groß und Klein auszuspielen. Er gerät in dieser Miniaturwelt praktisch in Vergessenheit. Überhaupt verliert der überlange Film in der zweiten Hälfte seinen Fokus und schwankt etwas ziellos zwischen seinen Geschichten hin und her, zwischen dem gewissenlosen Lebemann und seinen Partys (Christoph Waltz) und der aufopfernden, vietnamesischen Flüchtlingsfrau (großartig: Hong Chau). Trotz vieler unterhaltsamer Momente und glänzender Schauspieler ist in diesem Film leider nicht immer ganz klar, worum es hier eigentlich geht.