Große Bühne für die Puppen, im übertragenen Sinne gilt das schon immer für das Ensemble aus Halle, dessen künstlerische Exzellenz seit vielen Jahren über Stadt und Land hinaus bekannt ist. Große Bühne für die Puppen gilt aktuell auch für das neue Stück des Puppentheaters, das am Freitag im Puschkinhaus uraufgeführt wurde.

Übermächtig dominiert ein zweistöckiger Längsschnitt durch insgesamt sechs Hotelzimmer das Bühnenbild. Fünf Gäste sind dort pandemiebedingt gestrandet, festgehalten und nur auf sich selbst und ihre Nachdenklichkeit zurückgeworfen. Da ist der graue Speditionskaufmann, der glaubt, dass er in einem ganz falschen Leben unterwegs ist und im Zimmer über ihm bastelt der entstellte und vom Leben enttäuschte Herbert im Verborgenen an einer Bombe. Ein verträumtes, entrücktes Wesen fantasiert im nächsten Zimmer auf einer Schaukel über die Seele und die junge Frau nebenan hat nur einen Traum, die große Sehnsucht nach dem Rampenlicht der Schauspielerei. Nach und nach beginnen nun die Akteure die Interaktion miteinander, immer wieder getrieben von Frau Ott, dem Teufel in einem weiblichen Körper.