Im Original heißt der Film von Alfonso Gomez-Rejon "The Current War", also "Der Stromkrieg". Dieser Titel trifft es besser, denn hier geht es nicht nur um den großen, recht egomanen Erfinder Thomas Edison, der von seiner Genialität fest überzeugt war, sondern um eine jahrelange, erbitterte Auseinandersetzung mit dem Rivalen George Westinghouse. Beide haben andere technische Ansätze, kämpfen um die Vorherrschaft als frühe Stromversorger und sind auch noch menschlich sehr verschieden.

Michael Shannon als George Westinghouse in "Edison - Ein Leben voller Licht" Bildrechte: Leonine

Der Film, in den Harvey Weinstein noch kräftig hinein dirigiert haben soll, vermag es leider nicht, Spannung um dieses Duell aufzubauen. Die parallelen Geschichten der beiden Männer wirken unverbunden, finden keinen Bezug zueinander. Letztlich reicht es nur für Schwachstrom ohne Leidenschaft, obwohl der gehetzt wirkende Film sich schön ansieht in seiner genussvoll-nostalgischen Ästhetik. Er hat auch einige gute erzählerische Details zu bieten: Der Strom-Konflikt insgesamt dürfte für die meisten neu und der Film somit zumindest informativ sein. Die Schauspieler Benedict Cumberbatch (Edison) und Michael Shannon (Westinghouse) sind in einem eher schwachen Film dennoch starke Darsteller.