Ein ganzes Leben wird besichtigt, in nur zwei Kinostunden. Jeanne, eine junge Frau in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Tochter einer bescheidenen französischen Landadel-Familie, geht in ihrer Lebensspanne durch das ganze Drama der Existenz einer Frau dieser Zeit: Verrat und Betrug, schwere Verluste und verweigerte Entfaltung, ökonomische Abhängigkeit und Niedergang, aber auch Hoffnung und alltägliche Freude.