Ich mag an Olaf, dass er liebenswürdig bleibt egal, was passiert, es bringt ihn nicht wirklich etwas aus der Ruhe. Ich mag diese gesunde Naivität an ihm und ich mag wie er in die Welt schaut und wie er die Welt sieht. Da kann man was von ihm abgucken. Die Welt als einen bunten schönen Ort zu sehen.

Hape Kerkeling, Komiker und Synchronsprecher