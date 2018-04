Eine Kindheitserinnerung wird zum Auslöser einer großen, sehr persönlichen Erkundung jenseits der üblichen Nachrichtenbilder von anonymen Flüchtlingsmassen. 1945 nahm die Familie von Markus Imhoof das italienische Mädchen Giovanna auf, das unter den Folgen des Krieges litt und bei ihnen wieder zu Kräften kommen sollte. Aus Markus Imhoof wurde einer der wichtigsten Filmemacher der Schweiz ("More Than Honey"), heute ist er 76 Jahre alt.

Markus Imhoof Bildrechte: Mathias Bothor / Majestic

Mit Giovannas Bild vor Augen bricht Imhoof heute auf, er besucht Geflüchtete in illegalen Lagern in Italien, wo sie brutal ausgebeutet werden, fährt mit Rettungsschiffen im Mittelmeer, spricht mit vielen flüchtenden Menschen … Er gibt ihnen in seinem eindringlichen Filmessay ein Gesicht und erfährt ihre Geschichten, die ebenso bewegend und beklemmend sind, wie es einst das Schicksal von Giovanna war.