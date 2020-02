Man meint bei diesem Film von Anfang an zu wissen, wohin die Reise geht: Nervige Kinder gegen überforderte Leih-Großeltern, doch so einfach macht es sich Regisseur Wolfgang Groos ("Die Vampirschwestern") zum Glück nicht und erspart uns so die üblichen Albernheiten solcher Stoffe. Er idealisiert in seiner Komödie die älteren Helden nicht und schenkt ihnen auch keine einfachen Triumphe, wie es in solchen Filmen oft geschieht. Die Kinder sind liebebedürftig und dankbar. Die Rentner aber müssen sich selbst und ihre verfestigten Überzeugungen schon gründlich in Frage stellen, sie müssen Versagen und Ängste zulassen. Das wird in dieser freundlichen Komödie ohne Bosheit, aber mit Witz und ansteckender Herzlichkeit erzählt.