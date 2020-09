Lassen Sie sich von dem etwas angestrengt wirkenden Titel dieses Films nicht verunsichern. Diese deutsche Polizei-Komödie, ein Remake des schwedischen Erfolgsfilms "Kops", ist keineswegs so albern, wie man befürchten könnte. Diese sehr liebenswert gespielte Polizeitruppe (unter anderen mit der wunderbaren Susanne Schnapp und Erkan Acar) in einer verschlafenen deutschen Stadt, steht nämlich vor einem ernsten Problem: Es passiert einfach nichts Kriminelles in dem Nest, weshalb dieser eingeschworenen Gemeinschaft die Auflösung droht. Also sorgen sie für kleinkriminelle Aktivitäten und stürzen sich dann leidenschaftlich in die Ermittlungen gegen sich selbst.