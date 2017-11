Richard ist die personifizierte Peinlichkeit. Ein würdelos alternder, sexbesessener Mann, einst der "größte Stecher von Wuppertal", macht sich noch immer an junge Frauen ran, obwohl die ihn stets abblitzen lassen. Sein bisher unbekannter Sohn Thorben (Franz Rogowski) taucht bei ihm in Berlin auf, hochneurotisch und aggressiv, ebenso sexsüchtig wie er, in der Hoffnung, von den angeblichen Erfahrungen des Vaters profitieren zu können.



Der durch Crowdfunding finanzierte Film von Jan Henrik Stahlberg, der auch in der Hauptrolle zu sehen ist, spielt mit Richard und Thorben schonungslos, manchmal sehr bitter und immer saukomisch die Spielarten männlichen Begehrens in einer sexualisierten Gesellschaft durch. Wir erleben gewissermaßen Old School und New School, Prägungen durch uralte Rollenbilder und Internet-Pornografie, falsche, uneinlösbare Verheißungen, das ständige Verlangen nach Lust ohne Liebe. Die Trostlosigkeit dieser beiden Helden enthüllt eine tiefe Wahrheit über entgrenztes männliches Verlangen, die bei aller absurden Komik fast schmerzhaft ist.