Dieser mazedonische Film wurde bei der Berlinale gefeiert und mehrfach ausgezeichnet. Die Geschichte der 31-jährigen Petrunya, die nach ihrem Geschichtsstudium von niemandem gebraucht wird, ist zwar sehr deutlich in der Macho-Welt Mazedoniens angesiedelt, zugleich aber verweist sie auf Diskriminierung von Frauen überall.

Szene aus "Gott existiert, ihr Name ist Petrunya". Bildrechte: JIP Film

Mit einem spontanen Streich bringt die arbeitslose, frustrierte Petrunya halb Mazedonien gegen sich auf. Sie springt am Dreikönigstag buchstäblich ins kalte Wasser, holt das versenkte Kreuz heraus, was sonst nur Männer tun dürfen und sie verteidigt es entschlossen, verweigert trotz massiver Verfolgung die Herausgabe. Bei aller Komik dieses Films, der auf einem realen Fall beruht, ist sein Befund der hysterisch und brutal reagierenden Gesellschaft doch erschütternd. Vor allem durch das großartige Spiel von Zorica Nusheva, die dieser Figur eine ganz realistische, tapfere Haltung gibt, werden wir schnell zu ihren Verbündeten in diesem irren Hexentreiben.