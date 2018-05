Die Wölfe fühlen sich wohl in unserer Gegend. Und sie sehen großartig aus, wie es die seltenen Filmaufnahmen von wild lebenden Wölfen zeigen. "Wolfsterritorial", so der Fachausdruck, ist Brandenburg und Sachsen voll erschlossen – durch den Wolf. Es sind 45 Rudel, mehr Wölfe passen hier nicht her. Seit zwei Millionen Jahren geht der Wolf auf die Jagd und erst seit zweihunderttausend Jahren der Mensch. In ihrem gemeinsamen Jagdtrieb haben sie sich die Natur geteilt. Doch die Natur, wie beide sie kannten, gibt es nicht mehr. Es sieht zwar nach Natur aus, ist grün, blüht und duftet, doch in Deutschland regiert der Besitz. Wir leben in einer Kulturlandschaft. Der Dokumentarfilm "Auf der Jagd" von Alice Agneskirchner macht das eindringlich klar.