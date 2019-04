Stichwort: Filmfest Dresden Vom 9.-14. April findet das Filmfest Dresden statt. Gezeigt werden Kurzfilme aus aller Welt. Das Filmfest gibt es seit 1989. Es wurde ursprünglich ins Leben gerufen, um die in der DDR verbotenen Filme zu zeigen. Später änderte sich der Schwerpunkt des Festivals hin zu Kurzspielfilmen und Animationsfilmen.



Während des Filmfests werden Preise in Höhe von insgesamt 66.000 Euro vergeben. Es ist damit eines der höchstdotierten Kurzfilmfestivals in Europa. Auch der Mitteldeutsche Rundfunk engagiert sich für das Filmfest Dresden. Er stiftet den mit 4.000 Euro dotierten Publikumspreis im Nationalen Wettbewerb. Zudem sendet das MDR FERNSEHEN die "MDR-Kurzfilmnacht" in der Nacht vom 12. zum 13. April, ab 00:20 Uhr.



Ein Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf Filmen aus und über Kuba, das in diesem Jahr den 60. Jahrestag der Revolution feiert. Erklärter Anspruch der Kuratoren ist es, die Realität jenseits von nostalgischer Buena Vista Social Club-Romantik zu zeigen.