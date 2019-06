Es ist ein kleiner Unfall, der eine große Tragödie in diesem iranischen Meisterwerk auslöst. Der Pathologe Kaveh Nariman (sehr eindringlich und ernsthaft gespielt von Amir Aghaei) rammt mit seinem Wagen eine Familie und verletzt den achtjährigen Sohn leicht am Kopf. Der Vater will den Jungen nicht ins Krankenhaus bringen. Doch am nächsten Tag liegt das tote Kind auf dem Tisch des Pathologen, gestorben vermutlich an einer Fleischvergiftung, denn der Vater hatte Gammelfleisch gekauft. Oder doch an den Folgen den Unfalls?