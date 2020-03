"Es ist Ihnen bekannt, dass ich mich entschieden habe, bei der Neuwahl der Fraktionsspitze nicht wieder zu kandidieren," erklärte Sahra Wagenknecht Anfang 2019. Und weiter: "Die Gründe dafür sind schlicht, dass meine Gesundheit mir Grenzen gesetzt hat. Und einen bestimmten Grad an Dauerstress, das wollte ich in dieser Form nicht mehr weitermachen."

Ihre Rücktrittserklärung ist am Anfang der Doku "Wagenknecht" zu hören, wenn wir Sahra Wagenknecht auf dem Fahrrad mit Helm sehen. Sie ist einen Berg in der Provence hochgefahren; macht ein Foto vom Gebirgs-Panorama. Aber auch da das gleiche Gesicht. Immer.

Die gleiche Rücktrittserklärung dann auch gegen Ende von Sandra Kaudelkas Porträt-Film. Ebenfalls im Off. Dabei sehen wir – das einzige Mal in der Doku – die Politikerin in einer privaten Umgebung, von hinten, wenn sie ihre Haare zu dieser Frisur flicht, mit der wir Sahra Wagenknecht aus den Medien kennen.

Das heißt aber nicht, dass sie in diesem Film als private Person sichtbar wird. Im Gegenteil: Beim Haareflechten sehen wir die Verwandlung einer Person, die wir nie sehen, von der wir nichts erfahren oder erleben. Aber das Medienprodukt, das hier geschaffen wird, ist immer da; das Dahinter wird nie sichtbar. Und so wird Sahra Wagenknecht dann – im Film, in dieser Szene (von hinten gefilmt, wie gesagt) – zurLinken-Politikerin am Rednerpult, im Bundes- oder auf einem Parteitag.