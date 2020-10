Robin Pecknold wohnt in New York gegenüber einem Krankenhaus. In den schlimmsten drei Wochen der Corona-Pandemie wurde er von den Sirenen der Krankenwagen wach gehalten, die Infizierte auf die Intensivstation brachten. Das Album entstand in großen Teilen in Covid19-Zeiten. Direkte Bezüge, wie bei anderen Künstlern und ihrer Musik in diesen Tagen, gibt es aber keine. Wir lebten in solch unsicheren Zeiten, sagte Pecknold, da wollte er ein Album machen, das sich über die Angst erhebe.