Eine Frau, die eine Milchtüte aus dem Plastebehälter in der Kaufhalle hochhebt, um sie eingehend auf ihre Verlässlichkeit zu prüfen. Wer hier aufgewachsen ist, kennt das Bild und die Situation gleichermaßen. Christian Borchert war ein Chronist des Alltags, den er eher mit unaufdringlicher Sympathie als beißendem Spott begleitete. Aber er war so viel mehr, wie die Retrospektive im Dresdner Residenzschloss, die auf einem mehrjährigen Forschungsprojekt fußt, zeigt. Sein Werk ist abgeschlossen, im Jahr 2000 starb er bei einem Badeunfall in einem Berliner See.

Im Bildgedächtnis des Ostens

Geboren wurde Borchert 1942 in Dresden-Pieschen. Kurator Bertram Kaschek erklärt, was die Stadt ihm bedeutete: "Dresden ist bei Christian Borchert nicht nur ein persönliches, biografisches Thema, in seinem Werk wird Dresden zur Chiffre des 20. Jahrhunderts: Dresden zeigt er als Stadt, die sozusagen alles mitgemacht hat, alle Systeme, alle Systemumbrüche, die exemplarisch ist für die Leiden, manchmal auch die Freuden des 20. Jahrhunderts." Borchert habe immer nach einem fotografischen Blick gesucht, der auf die Umstände der Zeit reagiere, erklärt Kaschek weiter. So bekäme sein Thema "eine persönliche Brechung".

Dekonstruktion des Opfer-Mythos der Stadt

Seine erste Kamera erhielt Borchert im Alter von zwölf Jahren: eine Mittelformat Rheinmetall Perfekta 6x6 mit begrenzten Einstellmöglichkeiten. Er war offenbar fasziniert von der Möglichkeit, ein Bild zu schaffen, seine Familie und die Wundmale der Stadt, die riesigen Leerstellen im trümmerberäumten Zentrum hat er gleichermaßen festgehalten. Jahre später und anders als z.B. Richard Peter sen. in seiner weitverbreiteten Serie "Dresden – Eine Kamera klagt an", bleibt Borchert nicht bei der Anklage stehen, sondern dekonstruiert vielmehr den Opfermythos in einem Projekt, für das er ganz verschiedenen Dokumentarquellen nutzt. Welchen Aufwand Borchert betrieb, erzählt Kurator Bertram Kaschek: Innerhalb von fünf Jahren hat er 50.000 Meter Film gesichtet, Material, das Dresden in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zeigt.