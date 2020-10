Also wechselt Patience kurzerhand die Seiten, nutzt ihre Insiderinformationen und steigt ganz groß ins Drogengeschäft ein, indem sie die Polizei und die Dealer an der Nase herumführt. Nach dem Bestseller "Die Alte" von Hannelore Cayre inszenierte Jean-Paul Salomé diese Komödie über einen Seitenwechsel aus Not. Es ist weniger eine bissige Satire, was die Vorlage hergegeben hätte, als ein überraschend freundlicher Film.

Scotch (Rachid Guellaz) und Patience (Isabelle Huppert) besprechen die nächsten Schritte. Bildrechte: Neue Visionen