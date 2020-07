Die junge Romna Ali ist mit ihren beiden Kindern noch nicht lange in Hamburg und jobbt in der Kneipe "Die Ritze". Im Keller wird tagsüber geboxt. Ali, die als ledige Mutter aus ihrem rumänischen Dorf verstoßen wurde, prügelt eines Tages ihre ganze Wut auf die Säcke so heftig ein, dass Boxtrainer Tanne (Tobias Moretti) sie tief beeindruckt sofort unter seine Fittiche nimmt.