Ausstellung in Halberstadt Gleimhaus zeigt die heitere Seite der Aufklärung

Ein Pionier dieser heiteren Kultur war der junge Gleim. Pott zufolge steht er für die Haltung, das Diesseits feiern und in anregender Gesellschaft verbringen zu wollen. Mit seiner scherzhaften Dichtung von Wein, Weib und Lebensfreude war er als junger Autor zum Literaturstar geworden und hatte viele Nachahmer, wie die Ausstellung zeigt: "Man sieht allein schon im ersten Raum unendlich viele Bücher, die den "Scherz" im Titel haben, was deutlich macht: Die Leute wollten das." Und: Man hört es in der Ausstellung sogar aus den Regalen kichern und kann sich vorstellen, dass sich die damalige Gesellschaft die Briefe, die Schäferlyrik gerne vorgelesen oder im Rollenspiel dargeboten hat. Mit heiter ist dabei kein Witze-Reißen gemeint, sondern die Kunst der amourösen Anspielung – man plauderte rund ums Stelldichein: "Man redete über Freundschaft, Liebe, Natur, aber immer auch fundiert mit einer Grundidee von Moral und Tugend", sagt Ute Pott und betont, dass nicht Hedonismus die Lebenseinstellung war nach dem Motto: "Hauptsache, ich habe meinen Spaß, sozusagen auf Dauer gestellte Party." Die Morallehre der Zeit bliebt Fundament, allerdings verbunden mit der Einstellung:

Liebespaar mit Vogelbauer, 1736, Bildrechte: Sammlung Prof. Goepfert, Düsseldorf (Foto: Christoph Münstermann)

Und diese hintergründige Heiterkeit wurde nicht nur in der Literatur aufgegriffen, sondern auch in der Kunst: So zeigen Grafiken und Gemälde, wie man sich in geselliger Runde neckte oder flirtete. In einigen Porzellanplastiken seien die erotischen Anspielungen zu erkennen, erklärt Kurator Raimer Lacher. Bildwelt des Rokoko und Literatur spielten zusammen: "Das heißt, die Dichtung wird verbildlicht und die Bilder des Rokoko bekommen durch die Dichtung eine Sprache." Die Flöte oder der Vogelbauer seien "amouröse Andeutungen": Die Flöte stehe für das Phallische und was mit dem Vogel gemeint sei, "das liegt ja natürlich auch in der Sprache bis heute".