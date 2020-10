Rodeo scheint ein sehr männlicher Sport zu sein – aber nicht nur Cowboys versuchen sich auf dem Rücken von tobenden Bullen zu halten. In ihrem wunderschön gedrehten Dokumentarfilm (Kamera führte die Co-Regisseurin Julia Lemke) begleiten die Filmemacherinnen vier Mädchen auf ihrem Weg zu Rodeo-Reiterinnen. Sie sind noch Kinder und begeben sich erstaunlich mutig in diese Welt. "No Fear", so steht es auf dem Gürtel der neunjährigen Ariyana, und genau darum geht es, um das Überwinden von Angst.