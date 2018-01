Originale Filmmusicals sind selten geworden, meist handelt es sich um Kinofassungen erfolgreicher Bühnenstücke. "Greatest Showman" ist eine solche Ausnahme: Aufwendig produziert und inszeniert, angelehnt an das wahre Leben des legendären Zirkusunternehmers und gewieften Hochstaplers P.T. Barnum. Dieser gelangte in den USA im 19. Jahrhundert mit seinen zirzensischem Unternehmen zu großem Reichtum.

Der Film basiert auf einer wahren Geschiche Bildrechte: IMAGO

Der Film ist für drei Golden Globes nominiert und gilt als Oscar-Kandidat, doch angesichts einer selbst für dieses Genre extrem dünnen, klebrigen und einfältigen Story sowie seiner oberflächlichen Anbiederung an "Randgruppen" - hier die völlig klischeehaften "Zirkusfreaks" - vermag ich in den Jubel nicht einzustimmen. Hätte P.T. Barnum - den Hugh Jackman immerhin mit Eleganz und Sympathie spielt - ähnlich konventionell gehandelt, wie dieser Film aussieht, wäre er nie zu einem so einflussreichen Show-Pionier geworden, sondern hätte vermutlich sein Leben lang auf dem Rummel Lose verkauft.