Biopic "Harriet – Der Weg in die Freiheit" – Heldenepos ohne Tiefgang

Nachdem Harriet Tubman vor der Sklaverei in den Norden der USA fliehen konnte, will sie auch anderen aus diesem Schicksal helfen. Mit anderen baut sie das Netzwerk der "Underground Railroad" auf, das für zahlreiche Sklaven Freiheit bedeutete. Kasi Lemmons porträtiert die Aktivisten nun im Filmdrama "Harriet – Weg in die Freiheit". Dabei baut sie die historische Person als eine flache Heldenikone auf, was auf Kosten einer vielschichtigen Figur geht.