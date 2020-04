Es sind vor allem die Figuren, die einen bei "Haus des Geldes" so mitfiebern lassen: Da gibt es den sogenannten Professor, einen Perfektionisten, der eine ganze Bande von Dieben, Panzerknackern und Kleinkriminellen um sich schart. Sie geben sich schillernde Künstlernamen: Tokio, Berlin, Denver, Rio, Helsinki, Lissabon, Bogota, Palermo und Nairobi wachsen einem einfach ans Herz. Das sind nicht alle hartgesottene Gangster, sondern Individualisten, die mit dem Gesetz auf Kriegsfuß stehen, mitunter aus sehr nachvollziehbaren Gründen.



Der linkische, aber geniale Professor bringt seine Leute zuerst in die spanische Banknotendruckerei und in der aktuellen Staffel in die Nationalbank Spaniens, während er ihnen als Mastermind von außen hilft. Und weil Polizei und Geheimdienst sie raffiniert und gnadenlos bekriegen und es auch innerhalb der Bankräuber immer wieder heftige Konflikte gibt, ist die vierte Staffel wahnsinnig spannend.