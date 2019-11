Leipziger Grassimuseum zeigt Vielfalt des Stickens

"Es stehet die Nadel nicht nur denen Damen wohlan, welche die Geburt in den bürgerlichen Stand gesetzet, sondern auch denen, die sich edel nennen und Edel seyn wollen." heißt es, mit erhobenem Zeigefinger, im "Neh- und Stickbuch" der Magadalena Helm von 1700, erschienen in Nürnberg. Nahezu zeitgleich wirkte dort auch Maria Sybilla Merian, bis heute bekannt für ihren natürlichen und lebhaften Abbildungen von Blumen und Pflanzen. Doch Merian war nicht nur Malerin und Zeichnerin, sie stickte auch: Blumen, Insekten, Vögel. Davon kündet das ebenfalls in Nürnberg erschienene "Neue Blumenbuch" Merians, das das Leipziger Grassimuseum für angewandte Kunst jetzt in seiner neuen Sonderschau zum Sticken zeigt. An Merians Beispiel, aber auch an anderen Stellen der Ausstellung, scheint oft auf, wie nah Stick-und Zeichenkunst beieinanderliegen.

Textilkünstler und Zeichner haben immer Hand in Hand gearbeitet. Viele waren begnadete Zeichner. Man kann oftmals unter der Stickerei noch die zeichnerische Kontur erkennen. Olaf Thormann, Direktor des Grassimuseums für angewandte Kunst

Historische Stickkunst in Leipzig gesammelt

Die Ausstellung zeigt zudem, dass auch Leipzig eigene kleine Histörchen zum Kunsthandwerk der Stickerei zu bieten hat.

Das war für mich ein ganz schöner Aspekt an dieser Ausstellung, Leipziger Geschichte mit aufdecken zu können. Ein Beispiel ist der sächsische höfische Baurat Oskar Mothes, aus dessen Sammlung eine sehr schöne reich bestickte Hälfte einer Herrenweste aus dem Barock hier rein gekommen ist, die wir auch in der Ausstellung zeigen. Stefanie Seeberg, Kuratorin der Ausstellung

Sticken in der zeitgenössischen Mode

Neben auratisch präsentierten Belegen für die Stickerei-Kunst der Jahrhunderte, unternimmt die Ausstellung große Anstrengungen, den Besuchern zu vermitteln, dass das Sticken durchaus eine Zukunft besitzt. So präsentiert man inmitten der historischen Exponate immer wieder Entwürfe berühmter Modelabels wie "Comme des Garcons" oder Hugo Boss, die zeigen, dass sich die Modemacher in den letzten Jahren gern von historischen Stick-Vorlagen inspirieren lassen.