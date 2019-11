Das Cover zum Hörbuch "40 Jahre Titanic" Bildrechte: Random House Audio

Ihnen war und ist wirklich nichts heilig! Und zwar zu keiner Zeit – wer in diesem Land kann das von sich behaupten? Legendär ihre Auftritte als Kabarett-Christen beim evangelischen Kirchtentag, die fromme Besucher mit Liedern wie "Zieht den Moslems die Pluderhosen aus" begeisterten, oder als Buntstiftlutscher bei "Wetten dass". Folgenreich das Engagement als Whistle-Blower der angeblichen Russian-Connection von Kevin Kühnert, mit der sie Reporter der BILD-Zeitung aufs Glatteis führten.



Den Machern der Titanic mangelte es in 40 Jahren nie an Einfallsreichtum. Eine besonders beliebte Rubrik bei Lesern sind die Briefe aus der Titanic-Redaktion. Auch sie dürfen auf dem Jubiläums-Album natürlich nicht fehlen. Hier ein Werk von Martin Sonneborn: "Wenn's passt, Neue Züricher Zeitung, möchten wir dich um etwas mehr Bedachtsamkeit bitten. Und zwar bei der Auswahl deiner Überschriften. Also in Zukunft nicht mehr in Fettdruck über kurze, belanglose Artikel setzen: 'Wichser plagen Rückenprobleme'. Sondern lieber: 'Der hoffnungsvolle Schweizer Nachwuchsfußballer Adrian Wichser hat Schmerzen im Kreuz.' Vielen Dank!"