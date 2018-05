Starkomikerin Amy Schumer spielt Renee Bennett, eine junge Frau in New York, die sich zu dick, zu tapsig, zu ungelenk findet. Bei einem Unfall im Fitnessstudio fällt sie auf den Kopf und verändert vollständig ihre Selbstwahrnehmung, sie sieht sich im Spiegel als schlankes Supermodell. Warum das so ist, wird nie wirklich erklärt, aber klar ist: Das neue Selbstbild verändert ihr Auftreten, sie bewegt sich nun in der ersehnten Welt der Reichen und Schönen, platzend vor Selbstbewusstsein gelingt ihr plötzlich alles.