Neu im Kino "Idioten der Familie" – ein schonungsloser und feinfühliger Familienfilm

Jahrelang hat sich Heli um ihre jüngere Schwester gekümmert, die geistig behindert ist. Nun will sie ihr eigenes Leben führen und Ginni soll "ins Heim", heißt: in die Psychiatrie. So konkret wollen die drei Brüder es gar nicht wissen, sie sind bloß gekommen, um sich zu verabschieden – und herauszureden. Die Kamera ist ganz nah dran, wenn alte Konflikte aufbrechen, und sichtbar wird: Sie sind die "Idioten der Familie", die sich hinter Posen und Pragmatismus verschanzen.