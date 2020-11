Machen Sie mit! - Hörer empfehlen Kultur

Egal ob Oper, Lesung, Film, Ballett, Ausstellung oder Konzert mit Pop, Klassik oder Jazz - Mitteldeutschland bietet täglich eine vielfältige Auswahl kultureller Veranstaltungen. In den großen Städten warten Einrichtungen von Weltrang, daneben gibt es in der gesamten Region unzählige kleine, unabhängige Bühnen, Galerien oder Veranstaltungshäuser.

Wie war der Auftritt von Bob Dylan in Zwickau? Wie gefällt Ihnen die Ausstellung zu Thilo von Trotha in Merseburg? Wie überzeugend ist die Interpretation von "König Lear" am Theater Meinigen? Erzählen Sie uns, welches Kulturerlebnis Sie zuletzt aufgerüttelt oder gelangweilt, geärgert oder begeistert hat. Lassen Sie uns und andere Hörer an Ihren Erfahrungen teilhaben - rufen Sie an unter 0800 55 99 88 4 oder schreiben Sie uns.