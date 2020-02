Beryl Magoko sucht. Sie sucht einen selbstsicheren Umgang mit den Folgen ihrer Genitalverstümmelung, kurz FGM. In Deutschland wohnt sie seit einigen Jahren, hat hier an der Kunsthochschule für Medien Köln studiert. In ihrem Dokumentarfilm "In Search" ist sie die zentrale Person und Drehbuchautorin in einem, sie erzählt ihre eigene Geschichte und trifft Frauen, die ihr Schicksal teilen und auch über die Folgen Auskunft geben.

Beryl Magoko trifft Frauen, die ebenfalls als Kind genital verstümmelt wurden. Bildrechte: Arsenal Filmverleih Wie alt warst du, als du beschnitten wurdest?

Ich war zwischen fünf und sechs, in Burkina Faso. Ich erinnere mich an alles. Als ich verstümmelt wurde, spürte ich physischen Schmerz, und emotionalen Betrug. Fühlst du dich schuldig?

Natürlich, bis heute.

Da niemand deine Hand hielt, um dich zum Feld zu bringen, hast du Schuldgefühle, weil du denkst, du hättest bei deiner eigenen Verstümmelung mitgemacht. Und damit solltest du dich auseinandersetzen.

"Das Monster, das wir töten müssen"

Als ihre Genitalien verstümmelt wurden, war Beryl Magoko zehn Jahre alt. Von ihrem Umfeld unter Druck gesetzt, ging sie zur Beschneidung, ohne zu wissen, welche Schmerzen sie erwarten und wie ihre Gesundheit und ihr Sexualeben davon beeinträchtigt sein würden. Nachdem es passiert war, sagt sie, wusste sie sofort, dass es ein riesiger Fehler war. Um es zu verarbeiten, sucht Beryl den Rat betroffener Frauen: "Wenn du dich wirklich befreien willst, kannst du die Erinnerung nicht wegtun. Aber du kannst damit leben. Du musst lernen, wie du damit leben kannst. Du musst lernen, loszulassen. Du bist immer noch in einem Kreislauf drinnen. Du hast noch keine Tür gefunden, wo du raus kannst. Das geht nur, wenn du deine eigene Geschichte aufgearbeitet hast. Das ist unser Monster, das wir töten müssen."

Die Freude über das Wiedersehen ist groß, doch fünf Wochen braucht Beryl, bis sie ihrer Mutter die Frage stellen kann: "Wolltest du das ?" Bildrechte: Arsenal Filmverleih Der Film nimmt uns mit auf eine Reise nach Kenia, in ihre Heimat, zu ihrer Familie. In eine Welt, in der es zahlreiche Begründungen für die weibliche Genitalverstümmelungen gibt. Es sei Tradition, ein Initiationsritus, heißt es. Es kommen fadenscheinige Erklärungen wie die, dass die Genitalverstümmelung die Fruchtbarkeit erhöhen würde. Mit ihrer Mutter konnte sie nie darüber sprechen. Nun will sie es tun. Fünf Wochen verbringt sie mit dem Filmteam in Kenia. Doch erst drei Tage vor Abreise traut sich Beryl, ihre Mutter darauf anzusprechen: "Wolltest du, dass wir beschnitten werden?", fragt sie und die Mutter verneint, versucht zu erklären: "Aber ihr musstet trotzdem gehen. Damals war die Kirche nicht gegen Beschneidung. Leute haben beschnitten, weil es andere schon taten, als sie aufgewachsen sind." Sie erzählt, wie schlecht sie sich damals gefühlt habe.

Sehr persönliche Erzählweise

Zunächst ist es ihr "unvorstellbar", sich einer Operation zu unterziehen. Bildrechte: Arsenal Filmverleih Wie stark das weibliche Genital bei dem Ritual verstümmelt wird, ist unterschiedlich. Die WHO geht von vier Typen aus. Beryl erfährt, dass sie Typ 2 ist. Das bedeutet, dass den Frauen die Klitoris, die kleineren Schamlippen und manchmal auch die großen Schamlippen entfernt werden. Und somit fast alle Geschlechtsteile, die beim Sex Lust bereiten. Mittlerweile gibt es Operationen zur Rekonstruktion. Doch sich dafür zu entscheiden, ist für Beryl angesichts ihres Traumas nicht leicht: "Es ist wirklich schwer vorstellbar, dass jemand einen da unten wieder mit scharfen Gegenständen berührt. Das ist unvorstellbar. Und für viele Frauen ist das angsteinflößend: Nicht noch einmal! Weil die Erfahrung der Beschneidung noch so präsent und stark ist, dass es dein Leben zerstört. Wenn du daran denkst, dass dich Messer oder Klingen schneiden werden, hast du das Gefühl, jemand nimmt dein Herz wieder weg – nein! Deswegen versucht man, sich zu schützen."