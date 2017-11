Von einem Tag auf den anderen stimmt nichts mehr im Leben von Walter. Der 45-jährige Manager wird entlassen, in einem Alter also, in dem ein beruflicher Neuanfang sehr schwierig und der Ruhestand noch zu weit ist. Entwurzelt macht sich Walter auf eine ziellose Reise, die ihn in absurde Situationen bringt, neue Identitäten schafft, ein Spiel eröffnet und vielleicht neue Chancen.