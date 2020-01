Biopic Oscarreif: Renée Zellweger als Judy Garland

Schon als Jugendliche wurde Judy Garland mit der Hauptrolle in "Der Zauberer von Oz" und dem darin von ihr gesungenen Lied "Over the Rainbow" berühmt. Renée Zellweger spielt Judy Garland im Film von Rupert Goold in ihren letzten Lebensmonaten, und das mitreißend und selbstironisch, findet unser Kritiker.