War es klug von den Syrern, vor neun Jahren gegen das Assad-Regime zu revoltieren? Falsche Frage. Der Bürgerkrieg in Syrien ist im März 2011 nicht einfach plötzlich ausgebrochen. Er hat sich lange vorher angekündigt und aufmerksame Beobachter, die seit Jahrzehnten verfolgen, wie die syrische Gesellschaft in Angst, Hass und Gewalt immer mehr auseinanderdriftet und sich in Dauerkrisen, Staatsstreichen und Diktaturen selbst zerstört, konnten die Katastrophe kommen sehen.

Aufmerksamer Beobachter

Einer der aufmerksamsten Beobachter ist der syrische Erzähler Khaled Khalifa. Seit fast dreißig Jahren beschreibt er in seinen Romanen den schleichenden politischen, sozialen und kulturellen Kollaps des Landes. 1964 in Aleppo geboren, gehört er einer Generation an, die im Leben nichts anderes gekannt hat als das diktatorische Regime der Assad-Familie. Er lebt in Damaskus im inneren Exil und hält sich als Drehbuch-Schreiber von TV-Serien über Wasser. Doch es sind seine regimekritischen Romane, die ihn zum prominentesten Autor des Landes gemacht haben und ihn als den wahren Biografen Syriens ausweisen.

Versteckspiel mit der Zensur

Der syrische Autor Khaled Khalifa. Bildrechte: dpa Die meisten seiner Romane greifen nationale Tabu-Themen auf und sind daher in Syrien verboten. Deshalb werden sie in Beirut oder Kairo gedruckt und in Syrien nur unter dem Ladentisch verkauft oder sie kursieren im Lande als Raubkopien und pdf-Dateien. Nachdem Khalifas Bürgerkriegs-Roman "Der Tod ist ein mühseliges Geschäft" vor zwei Jahren zum Überraschungserfolg im deutschen Sprachraum wurde, bringt sein deutscher Verlag nun auch den Vorgänger-Roman von 2013 heraus: "Keine Messer in den Küchen dieser Stadt".

Um dem Zensor keine Handhabe zu bieten, nennt Khalifa darin keine realen Namen. Die Assads, Vater und Sohn, werden nirgendwo erwähnt, auch der Name Baath kommt nicht vor. Die Rede ist immer nur von "der Partei" und "dem Präsidenten". Das Leben des namenlosen Ich-Erzählers des Romans steht von Anfang an unter einem ominösen Stern: Er wurde im November 1970 geboren, an dem Tag, an dem sich "der Präsident" – also Hafiz Assad, der Vater des heutigen Diktators – an die Macht putschte, "der Mann, der uns das Leben verhunzt hat". Seit damals führen der Erzähler und seine Familie "ein unheilvolles Leben, das sich parallel zur Partei entwickelte".

Zermürbung über drei Generationen

Durch die Zeiten mäandernd erzählt Khaled Khalifa über drei Generationen hinweg die Geschichte einer gebildeten, kunstsinnigen Mittelstandsfamilie in Aleppo, die ein Parallelleben in stiller Gegnerschaft zum Regime zu führen versucht. Sie wird jedoch vom Zwang zum Personenkult um den Führer Assad, von der plärrenden Partei-Propaganda, der Knebelung durch die Diktatur und der Bespitzelung durch den allmächtigen Geheimdienst zermürbt. Khalifas Thema ist die Vorgeschichte des Bürgerkriegs – die allmähliche Zerstörung des Lebens in Syrien über ein halbes Jahrhundert hinweg, die schließlich in den offenen Bürgerkrieg mündet.

Der Vater hat die Familie früh im Stich gelassen und sich in die USA abgesetzt. Die Mutter, die Matriarchin der Familie, eine Lehrerin, bringt ihre vier Kinder in Aleppo allein durch, mithilfe ihres Bruders Nisâr, eines Musikers. Während der Erzähler, sein jüngerer Bruder und seine beiden Schwestern auf unterschiedliche Weise am syrischen Zwangsleben zuschanden gehen, versinkt die Mutter im Laufe der Jahre in Depressionen. Sie zieht sich in ein "inneres Parallelleben" zurück, verliert sich in verklärten Erinnerungen und phantasiert nostalgisch vom kultivierten Leben im alten Aleppo. Sie klagt ohne Unterlass nur über ein Thema: "Die Verwandlung ihrer wundervollen Stadt in einen Trümmerhaufen, der nach Militär und Parteigenossen stank". Seit Generationen lenken die Assads die Geschicke in Syrien. (Symbolbild) Bildrechte: imago/Xinhua

Der "Mörderort" Aleppo