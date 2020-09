Familienzusammenführung im Holocaust-Museum Bildrechte: X Verleih

Die in Israel aufgewachsene Regisseurin Shirel Peleg hat in Deutschland studiert, kennt also beide Seiten sehr gut und weiß genau, wo es wehtut in den Beziehungen. In ihrem rundum schönen Regiedebüt mit witzigen, unverblümten Dialogen lässt sie lustvoll die Klischees und Vorurteile, die Betroffenheit, das schlechte Gewissen, die Unsicherheiten und Missverständnisse aufeinanderprallen, ohne je die schrecklichen Gründe für das tiefe Misstrauen zu vergessen. Eine Ehe, die all das überstehen kann, wurde vermutlich doch im Himmel geschlossen.