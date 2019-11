Musikalisch führt Michael Kiwanuka das Erfolgskonzept des Vorgänger-Album weiter. Textlich dagegen ist Michael Kiwanuka mutiger geworden, öffnet sich seinem Publikum und ist so persönlich wie noch nie, wie zum Beispiel in dem Lied "You ain't the Problem", also: Du bist nicht das Problem. Offen erzählt er, wie er ständig in den sozialen Medien unterwegs war, um zu schauen, was andere Musiker machen und sich mit denen zu vergleichen: "Viele Menschen machen das. Aber ich bin das alles leid. Ich möchte mich einfach so akzeptieren, wie ich bin. Ich muss da noch viel lernen, bis ich ehrlich sagen kann: 'Ich bin ich und das ist in Ordnung'."