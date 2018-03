Erschüttert von der Niederschlagung des Aufstandes in Ungarn 1956 beschließen Schüler einer Erweiterten Oberschule der DDR, kurz vor dem Abitur, der Opfer im Unterricht mit einer Schweigeminute zu gedenken.

Lars Kraume gelingt es in seinem intensiven Film, auch dank hervorragender junger Darsteller, ein genaues Bild der sofort einsetzenden staatlichen Repressalien gegen die Schüler zu zeichnen, aber auch sehr differenziert die unterschiedlichen Verhaltensweisen in der Klasse sichtbar zu machen. Deutlich wird: Intoleranz und Paranoia prägten das System von Beginn an, der Untergang war schon damals angelegt.