"Kokon" von Leonie Krippendorff ("Looping") mit der feinfühlig spielenden Lena Urzendowsky in der Hauptrolle führt an einen lauten, schmuddligen und sehr lebendigen Berliner Ort. Nora lebt am Kottbusser Tor, wird langsam erwachsen, findet sich total unansehnlich und hat noch keine Ahnung, wohin die Reise gehen soll. Während sich ihre ältere Schwester Jule und dessen beste Freundin vor allem um ihre Selbstdarstellung in den Netzwerken kümmern, erwacht bei Nora langsam das Empfinden für den eigenen Körper und die eigenen Bedürfnisse und Sehnsüchte.