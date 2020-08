Los ging es am Donnerstagabend open air auf dem Gelände der Alten Feuerwache mit der geplanten Uraufführung von Sibylle Bergs Stück "Paul oder im Frühling ging die Erde unter". Berg wuchs in Weimar auf und hat erstmals ein Stück für Weimar geschrieben. Danach wurde ab 23 Uhr die Eröffnung vom Mittwochabend "nachgeholt", mit der Uraufführung von Falk Richters "Five Deleted Messages". Dimitrij Schaad, zuletzt auch zu sehen in den "Känguruh-Chroniken", spielt darin einen Schauspieler, der im Winter 2020 den "Faust" studiert. Sybille Bergs Paul hingegen arbeitet im Großraumbüro ...

Sibylle Bergs "Faust"-Kommentar

Politprominenz vor der Eröffnung mit "Paul oder im Frühling ging die Erde unter" Bildrechte: Kunstfest Weimar Paul ist Mitte 30 und führt ein durchschnittliches Leben mit den üblichen Sinn- und Lebenskrisen. Dann kommt Corona und führt zur großen "Leere" im buchstäblichen Sinne. Pauls Welt ist fortan seine kleine Wohnung: "Wie sie fehlen die Menschen, die man sich immer wegwünscht", sagt er und fühlt sich erinnert an sein Leben, als er 15 war; allein mit der Mutter, der Vater verschwunden. Doch auch die Begegnung mit sich selbst unterliegt offenbar einem Kontaktverbot: Paul spricht über sich in der 3. Person: Er "weinte oft", "ist ein Romantiker", er "beschließt, ein interessanter Mensch zu werden" ...



Seine Gefühle, seinen Körper entdeckt der junge Paul an einem Badesee mit einem anderen Jungen. Hier kommt plötzlich das ICH wieder in seine Rede und ins Spiel. Am Ende dieser Szene fällt der Satz: "Es ist vielleicht der beste Moment in Pauls Leben. Doch das weiß er zum Glück nicht." Zum Schluss des Monologs ist Paul wieder im Hier und Jetzt. In der Coronazeit. Und sagt: "Hier hockt ein Hund auf Stapelstühlen. Was glotzt das Tier so schwarz mich an?"

Benny Claessens als Paul: Großraumarbeiter im Lockdown

Furioses Spiel Bildrechte: dpa Ersan Mondtag, ein angesagter Regisseur der jungen Generation, hat den Text in Szene gesetzt, Benny Claessens spielt den Paul. Fast unmerklich kommt er zunächst als abgetakelte Diva auf die Bühne. Für einen Prolog, der nichts mit Paul, aber viel mit dem Kunstfest Weimar in Thüringen zu tun hat. Claessens erzählt von dem großen anderen Festival, von Salzburg, von Klaus Maria Brandauer, er trägt dessen originalen Morgenrock aus einem Theaterfundes. Dann nimmt er Anlauf zum großen Auftritt als Schwanenritter Lohengrin, unterlegt allerdings von Wagners Musik aus dem "Tannhäuser", der ja auf der Wartburg spielt, aber in Weimar uraufgeführt wurde. Außerdem steht Weimars Goethe-Schiller-Denkmal als Replik zentral auf der Bühne.



Claessens gibt den Star im Lockdown: Er will spielen und fragt den Dichterfürsten um Rat. Der gibt ihm den Text von Sibylle Berg an die Hand, den Claessens dann im Sessel vorträgt vor einem großen Spiegel und einem Garderobenständer mit verschiedenen Kostümen.

Monolog und Musical: Sehnsucht nach Theater

Benny Claessens als abgetakelte Diva Bildrechte: dpa Auch wenn sich nach dem Prolog dann Paul in seine Jugend zurückblendet, bleibt Claessens Diva - kommentiert die Erinnerungen mit Gesten, singt dazu. Wie in einem Musical. Als sollte die Inszenierung so die große Sehnsucht nach dem Theater zeigen, wie es vor Corona war! Nicht ganz entfalten konnte sich so Sibylle Bergs Text voller Weimar- und Goethe-Bezüge, der allerdings auch wenig Stoff für dramatische Szenen bot. Insofern kann man dem Regisseur keinen Vorwurf machen, der mit der szenischen "Überschreibung" des Berg-Textes einen guten Dreh gefunden hat.



Angelegt hat Sibylle Berg ihren Text wie einen "Faust"-Kommentar. "Werd' ich zum Augenblicke sagen: Verweile doch! du bist so schön! Dann magst du mich in Fesseln schlagen. Dann will ich gern zu Grunde gehn!", sagt Faust in der Wette mit dem Teufel. Faust erlebt diesen Moment nicht, dafür aber Paul, allerdings unbewusst in besagter Szene am See. BergsText setzt sich mit der Glückssuche auseinander. Als Ausgangspunkt dafür nimmt sie den Corona-Lockdown, mit dem Zurückgeworfensein auf sich selbst. Der große Wissenschaftler und Tatmensch Faust ist bei ihr zum Großraum-Büroarbeiter mutiert. An der Seite von 457 Kollegen, die zum Verwechseln ähnlich sind. Seine Sinnkrise erlebt er kurz vor Ostern und einen schwarzen Hund sieht er auch ...



Allein für Sibylle Bergs "Faust"-Kommentar hätte sich das Kunstfest Weimar gelohnt.

"Five Delated Messages" von Falk Richter

Dimitrij Schaad probt "Faust" Bildrechte: Kunstfest Weimar Nach einer kleinen Umbaupause ging es dann mit Falks Richters "Five Deleted Messages" aber gleich weiter. Umbau hieß vor allem, alles neu zu desinfizieren. Das Publikum des Abends verfolgte die Aufführungen im ca. 40 Mal 40 Meter großen Innenhof der Alten Feuerwache. Alle hatten Kopfhörer auf, saßen allein oder zu zweit zusammen wie auf kleinen Stuhlinseln. Das Bühnengeschehen war ebenso auf "Abstand" programmiert. Die Schauspieler in beiden Stücken wurden gefilmt und das Bild vergrößert an eine Hauswand projiziert. Falk Richter konzipierte kleine Kurzfilme dazu. Richter, renommierter Regisseur, bekannt für politische Inszenierungen, auch immer wieder kritisch gegenüber AfD und Pegida, arbeitete mit dem Videokünstler Chris Kondek und dem Schauspieler Dimitrij Schaad zusammen, der sonst zum Ensemble des Maxim Gorki Theaters in Berlin gehört. So könnte man die zur Eröffnung des Kunstfestes geplante Uraufführung als Prestigeprojekt mit Staraufgebot bezeichnen.

Wissen wollen oder nicht?

Videosquenzen mit mephistofelischen Momenten Bildrechte: Kunstfest Weimar Richter schickt einen Schauspieler namens "K" in den Lockdown. Beim Kunstfest 2020 soll dieser "K" am Deutschen Nationaltheater Weimar den Faust geben, also die höchste Weihe für einen Schauspieler erfahren, weshalb er sich für drei Wochen komplett abschottet, um den Text zu lernen. Das letzte, was "K" noch in der Realität erlebt, ist der Handschlag von Kemmerich und Höcke nach der Ministerpräsidentwahl in Thüringen Anfang Februar. Eine kleine politische, mephistofelische Randnotiz. Danach geht es nicht mehr um die AfD, sondern ums Eingeschlossensein an sich. "K" steht immer wieder vor seinem Kühlschrank, starrt hinein, weiß nicht was er rausnehmen soll und spaltet sich schließlich in zwei Personen auf: Den Verschwörungstheoretiker, dem Richter großartige Textcollagen schreibt und die Schaad hervorragend erspielt. Und den faustischen "K", der wissen will, was die Welt oder besser gesagt: was Corona im Innersten zusammenhält.

Blick auf das improvisierte Theatergelände Bildrechte: Kunstfest Weimar Da geht es dann zum Beispiel um Massentierhaltung, die eine Situation erschafft, die dem Virus hilft, sich auszubreiten. Es geht aber auch um das Bild einer Welt - gemeint als Planet Erde - auf dem die winzig kleinen Menschen selbst wie ein Virus sind. Das ist alles sehr amüsant und nachdenklich zugleich, und - wie schon beim ersten Stück des Abends von Sibylle Berg - eine Auseinandersetzung mit dem "Faust", was sich in Weimar naturgemäß anbietet, gerade mit Blick auf Goethes Studierzimmer-Szene, die einer Lockdown-Situation ähnelt. Aus der sich Faust im Original mit Hilfe des Teufels befreit, um sich dann durch die kleine und die große Welt - mit Goethe gesprochen - hindurch zu schmarotzen.

Goethe und Faust heutig