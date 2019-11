Die Albanerin Hatidze in ihrer Hütte in den mazedonischen Bergen. Bildrechte: Neue Visionen Filmverleih

Von hoch oben, aus den mazedonischen Bergen, holt die Albanerin Hatidze den Honig, aus schwindelerregenden Höhen, immer genug für die Bienen selbst in den Waben zurücklassend. Unten im Tal verkauft sie den Honig und kümmert sich rührend um ihre alte, kranke Mutter. Alle leben in dem Dorf in großer Armut, wie abgeschnitten von der Zivilisation. Der gleichförmige Alltag verändert sich jäh, als eine große, lärmende Nomadenfamilie in die Nachbarschaft zieht, anfangs von Hatidze noch freundlich und neugierig empfangen. Doch bald prallen sehr unterschiedliche Lebensweisen und Ansichten aufeinander.