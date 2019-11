Fünf Sterne für den neuen Film von Jan-Ole Gerster "Lara" – Corinna Harfouch scheitert aus Angst vor dem Scheitern: Grandios!

Lara ist enttäuscht von sich und vom Leben. Schonungslos ehrlich spielt Corinna Harfouch diese Frau, die der eigene Sohn (Tom Schilling) nicht zur großen Konzert-Premiere einlädt, dafür aber die neue Freundin seines Vaters. Unser Kritiker verleiht fünf Sterne für diesen exzellent geschriebenen und inszenierten, in jedem Augenblick stimmigen Film von Jan-Ole Gerster, der damit nach "Oh Boy" seine zweite Regiearbeit vorlegt. Corinna Harfouch in einer ihrer größten Rollen!