In Jena und Leipzig studierte Wolf Germanistik und arbeitete anschließend in Berlin beim Deutschen Schriftstellerverband, als Redakteurin der Zeitschrift "neue deutsche literatur" und als Cheflektorin des Verlags Neues Leben. Ab 1962 arbeitete sie als freiberufliche Schriftstellerin. Ihr umfangreiches erzählerisches Werk wurde in viele Sprachen übersetzt und mit zahlreichen nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnet.



Wolf hinterfragt in all ihren Werken kritisch und selbstkritisch die Kämpfe, Hoffnungen und Irrtümer ihrer Zeit. Ihre literarische Laufbahn steht in engem Zusammenhang mit der Entwicklung und dem Ende der DDR. Sie starb am 1. Dezember 2011.