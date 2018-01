"Eine treue Frau"

Betty ist die Frau an der Seite des berühmten Anwalts Edward Feathers. Wie Edward ist sie ein Raj-Waisenkind, in China geborene Schottin, die früh ihre Eltern verloren hat. Als die beiden jung heiraten, wissen sie wenig voneinander, aber sie geben sich gegenseitig Halt.

"Es wird nicht romantisch", das weiß Betty schon, als sie Edwards Heiratsantrag auf Kanzleipapier erhält. "Du darfst mich nie verlassen", ist seine Bedingung für die Eheschließung, die ihr bald zum Verhängnis wird. Noch am Verlobungsabend lernt Betty den Erzrivalen ihres Mannes Terry Veneering kennen und lässt sich von ihm verführen.

Seine Augen waren leuchtend hellblau. Elizabeth dachte: Und es ist genau eine Stunde zu spät. Jane Gardam "Eine treue Frau"

Veneering ist in jeder Hinsicht das Gegenteil von Feathers – ein Emporkömmling, arrogant, vulgär, aber für Elizabeth unwiderstehlich. Sie heiratet Edward und ist ihm eine treue Ehefrau, aber die Erinnerung an die Leidenschaft dieser einen Nacht begleitet sie ein Leben lang.

Meisterhafte Trilogie

Die "Old-Filth"-Trilogie gilt als Höhepunkt im Schaffen Jane Gardams. Meisterhaft gelingt es ihr, die verschiedenen Handlungsstränge dieser Jahrzehnte und Kontinente umspannenden Geschichte miteinander zu verknüpfen. Bereits bekannte Szenen werden im zweiten Band noch einmal aus Bettys Sicht dargestellt und durch weitere Ereignisse ergänzt. Im dritten Band "Letzte Freunde" wird schließlich Edwards Widersacher Terry Veneering in den Mittelpunkt gerückt. Einfühlsam, geistreich und mit feinem Humor schildert Gardam das Schicksal ihrer Helden, das zugleich vom Niedergang des britischen Empire erzählt.

Die Schriftstellerin Jane Gardam

Jane Gardam Bildrechte: Victoria Salmon Jane Gardam wurde 1928 in North Yorkshire geboren. Als einzige Schriftstellerin wurde sie gleich zweimal mit dem Whitbread/Costa Award ausgezeichnet. Mit "God on the Rocks" war sie 1978 für den Booker Prize nominiert, mit "Old Filth" ("Ein untadeliger Mann") stand sie auf der Shortlist des Orange Prize, und mit "Last Friends" auf der Shortlist des Folio Prize 2013. Sie ist Mitglied der Royal Society of Literature und lebt in East Kent.

Der Sprecher Ulrich Noethen

Ulrich Noethen, 1959 in München geboren, studierte zunächst Rechtswissenschaften und wechselte dann an die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Während seines Engagements an den Staatlichen Schauspielbühnen in Berlin erregte er mit seiner Rollengesteltung in Stücken wie "Faust" und "Ein Sommernachtstraum" Aufmerksamkeit. Nach der Schließung des Theaters 1993 spielte er in Fernsehserien, zum Beispiel im "Tatort".

Ulrich Noethen Bildrechte: MDR/Marco Prosch Sein Kinodebüt gab Noethen 1997 in dem Film "Comedian Harmonists". Für seine Darstellung des Harry Frommermann erhielt er den Deutschen Filmpreis sowie den Bayerischen Filmpreis. Seitdem avancierte er zu einem der vielseitigsten und erfolgreichsten Darsteller des deutschen Kinos. Ulrich Noethen ist regelmäßig als Sprecher tätig. Bei MDR KULTUR hat er unter anderem in den Hörspielen "House of God" (2002), "Ich kann Fliegen zähmen" (2011), "Die vier Himmelsrichtungen" (2014) und "Washington-Square" (2014) mitgewirkt.

Die Sprecherin Eva Mattes

Eva Mattes Bildrechte: Foto:MDR/Dabdoub Eva Mattes, geboren 1954 in Tegernsee, steht seit ihrem 12. Lebensjahr auf der Bühne und vor der Kamera. Sie hat in zahlreichen Kino-, Fernseh- und Theaterproduktionen gespielt und wurde mehrfach ausgezeichnet. Seit 2002 ist sie im Tatort als Kommissarin Klara Blum zu sehen. Als Hörbuchsprecherin las Mattes u.a. Astrid Lindgrens "Die Menschheit hat den Verstand verloren" und alle Romane von Jane Austen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung nannte sie die "stille Königin unter den deutschen Vorleserinnen“. Für ihr Lebenswerk wurde sie mit dem Sonderpreis des Deutschen Hörbuchpreises 2018 geehrt.