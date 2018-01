Alexander Solschenizyn: "Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch"

Das kleine Werk erschütterte die Sowjetunion und begründete Solschenizyns Ruhm. Er beschreibt darin in kargem, nüchtereren Ton den grausamen Alltag in einem sowjetischen Straflager, wie er ihn selbst erlebt hatte. Wegen kritischer Äußerungen über Stalin war er 1945 verhaftet worden und hatte acht Jahre in Straflagern und drei Jahre in der Verbannung verbracht.