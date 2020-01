Früh übt sich: der junge Udo (Claude Heinrich) am Schlagzeug Bildrechte: DCM Letterbox/Tom Trambow

Mit Liebe und Geschick rekonstruiert der Film das Milieu von Hamburg, das St. Pauli der Kneipen und der Huren – eine angeschlagene, schmuddlige und sehr lebendige Welt, in der sich Udos Talent entfaltet.



Episodisch, anschaulich und stimmig erzählend, umkreist Huntgeburth diesen jungen Mann, der mit großem Anspruch, Selbstbewusstsein und Selbstzweifeln den Weg nach oben schaffen will. Begleitet wird er dabei von dem ewigen Freund Steffi Stephan, dem Max von der Groeben eine schöne, authentische Gestalt gibt. So setzt sich Szene für Szene in dem liebevoll ausgestatteten Film nicht nur ein Bild von Udo zusammen, sondern auch von den Einflüssen und Erfahrungen, von den Menschen, die ihn prägten.