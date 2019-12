Edward Nortons Film "Motherless Brookyln" ist ein Neo Film noir. Seine Hauptfigur wirkt wie ein Wiedergänger all jener Privatdetektive, die in den 1940er und 50er Jahren im Film noir bei John Huston oder Howard Hawks gespielt wurden von Humphrey Bogart oder Robert Mitchum oder Burt Lancaster. Sie überlebten gerade mal so eben in einer dunklen Welt. Und sie waren Melancholiker, Gescheiterte, Gezeichnete, Außenseiter, Ausgestoßene. Lionell, den Frank einst aus dem Waisenhaus holte, ist ein "Private-eye", also ein Privatdetektiv, mit einem Tourette-Syndrom.