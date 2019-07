Rezension Lola Randls komischer Dorfroman: "Der große Garten"

Dem Berliner Stadtleben entfliehen und in der Uckermark einen Garten bewirtschaften? Ein hipper Traum, den die Autorin Lola Randl leben wollte. So landete sie mit Mann, Kindern, ihrer Mutter in Gerswalde, traf auf alteingesessene Bewohner und viele andere Menschen aus der Stadt. Doch mit der Hinwendung zur Natur und zum Landleben ist es nicht so einfach. Was Randls Buch so besonders macht, ist die stete Verquickung von Natur- und Eigenbeobachtung, ohne den Blick aufs große Ganze zu verlieren.

von Katrin Schumacher, MDR KULTUR-Literaturkritikerin