Love after Love

Andie MacDowells Spiel ist ergreifend Bildrechte: Kinostar Filmverleih

Der Independent-Film von Russel Harbaugh führt ein sensibel spielendes Ensemble zusammen, in das sich Kinostar Andie MacDowell vollkommen einpasst. In dieser Familienaufstellung wirken die Figuren in ihrer unbeholfenen Trauer manchmal auch sehr komisch, ohne jemals die Wucht des großen Verlustes herunterzuspielen.



Andie MacDowells Spiel als sehnsuchtsvolle, oft verzweifelte Frau ist ergreifend. Der sehenswerte Film behandelt Trauer und Tod nie sentimental, sondern bietet episodische, fast fragmentarische, geradezu sprunghafte Beobachtungen, in denen sich der Schmerz plötzlich Bahn bricht.