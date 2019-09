Die Geschwister Sandrine (Ophélia Kolb) und David (Vincent Lacoste) sind sehr eng verbunden, ihre Mutter hat die beiden als Kinder zurückgelassen. Wir lernen sie in diesem Film im sommerlichen Paris kennen, in einer Gegend, wo es noch sozialen Zusammenhalt zu geben scheint. Während David ein sorgloses Leben führt und sich in seine Nachbarin verliebt, muss sich die Englischlehrerin Sandrine um ihre kleine Tochter Amanda kümmern.

Amanda (Isaure Multrier) und David (Vincent Lacoste) Bildrechte: Nord-Ouest-Films

Dieses, mit Leichtigkeit und Sympathie gezeichnete, ganz normale Leben endet jäh, als Sandrine bei einem furchtbaren Terroranschlag getötet wird. Nun muss David plötzlich Verantwortung für seine Nichte übernehmen, Vormund werden. Es ist ein schmerzlicher, schwieriger Weg für beide, die den großen Verlust verarbeiten müssen.



Drei Jahre nach den Anschlägen von Paris gelingt es diesem leisen, eindringlichen Film von Mikhaël Hers auf sehr sensible Weise, Trauerarbeit zu leisten. Behutsam nähert er sich seinen Figuren, in kleinen Schritten lässt er sie in das Leben zurückkehren, das nie mehr das alte sein wird.