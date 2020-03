Jahrelang war Michail Bulgakows Roman "Meister und Margarita", der die Überwachung in der Sowjetunion um 1930 kritisiert, verboten. Trotzdem – oder gerade deswegen – wurde der Text von der Leserschaft gefeiert. Die Erzählung lässt sich auch als satirische Faust-Interpretation lesen: Protagonist Voland ist der Teufel höchstpersönlich und bringt das Moskauer Stadtleben der 1930er-Jahre durcheinander. Der titelgebende Meister tritt erst später auf: Ein Schriftsteller, der an einem Roman über Pontius Pilatus arbeitet. Titelheldin Margarita ist dessen Geliebte. Der Roman des Meisters über Pontius Pilatus (verantwortlich für die Verurteilung des Jesus von Nazaret) ist ein zweiter Handlungsstrang.

An dieser Textgrundlage orientiert sich die Inszenierung von Regisseurin Claudia Bauer am Schauspiel Leipzig. Bauer wurde erst kürzlich mit ihrem letzten Stück "Süßer Vogel Jugend" zum Berliner Theatertreffen eingeladen. In einem Zeitungsinterview hatte sie Bulgakows Stoff als "Bibel des Ostens" bezeichnet. Ihre Umsetzung "könnte man als Meister und Margarita reloaded bezeichnen", meint MDR KULTUR-Theaterkritiker Wolfgang Schilling: "Claudia Bauer ist bekannt als eine bildgewaltige Regisseurin, die sich ihre jeweiligen Stoffe auf eine sehr spezielle Weise aneignet und dabei gern auf Maskerade setzt, Mummenschanz und grelle Bilder – ohne allerdings dabei den Urstoff aus dem Auge zu verlieren." So tauchen die bekannten Personen auf, die Handlungsorte Moskau und Jerusalem ebenso wie die parallelen Erzählstränge um Meister und Margarita neben Pontius Pilatus. Thematisch bewegt sich die Erzählung aber eher im Hier und Heute; die Stalinzeit der 1930er-Jahre interessiert Bauer kaum.