Giovanni Battista Piranesi: Die Zugbrücke, 1750 Bildrechte: Staatliche Kunstsammlungen / © Kupferstich-Kabinett, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Foto: Andreas Diesend

Der vom Umfang her größte Bestand des Kupferstich-Kabinetts ist die Druckgrafik, sie macht in Dresden heute etwa vier Fünftel von rund 500.000 Werken aus. Ein hervorragendes Beispiel für technische Brillanz und Einfallsreichtum ist das Blatt "Die Zugbrücke" aus der Folge Invenzioni Capric di Carceri von Giovanni Battista Piranesi (Venedig oder Umgebung 1720-1778 Rom). Die 13 Bildtafeln und ein Titelblatt umfassende Serie erschien 1750 in Rom.



Geboren als Sohn eines Steinmetzen war die Ausbildung bei seinem Onkel, Architekt und Ingenieur in Venedig, für seinen weiteren Lebensweg und seine Kunst entscheidend. Zeitweise arbeitete Piranesi auch in der Werkstatt des berühmten Giovanni Battista Tiepolo. In seinen Phantasie-Veduten stellt Piranesi unheimliche, gefängnisartige Räume mit verwinkelten Treppen, düsteren Gewölben, mächtigen Pfeilern, Zugbrücken und rätselhaften Winden dar. Menschen sind nur als diffuse kleine Gestalten anwesend. Ob sie Gefangene sind oder diese Räume beherrschen, bleibt vage. Trotzdem wirkt das Blatt hell und licht. Erst in einer überarbeiteten Fassung, die der Künstler 1761 in Rom selbst herausgab, bewirkt die enge dunkle Strichlage, dass Düsternis und Bedrohung die Oberhand gewinnen.



Ob es sich bei den "Carceri" um reine Studien handelt oder um Entwürfe für Bühnenbilder oder Illustrationen, darüber wurde viel diskutiert. Man kann sich gut vorstellen, dass seine Groteskräume für Szenografen beim Film oder für das Theater Vorbilder waren. Noch zu Lebzeiten Piranesis kam die Folge ins Dresdner Kupferstich-Kabinett. Giovanni Battista Casanova, später Direktor der Dresdner Kunstakademie, verkaufte einen Satz sämtlicher bis dahin veröffentlichter Radierungen Piranesis an die Sammlung. Leider sind einige der Blätter Kriegsverluste.